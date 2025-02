Terremoto Campi Flegrei, attività sismica in corso: l’ultimo aggiornamento dall’INGV

MeteoWeb

“Dalle ore 16:53 del 15/02/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei. Alle ore 18:30 di oggi, 19 febbraio, sono stati rilevati in via preliminare 668 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e una magnitudo massima Md = 3.9 ± 0.3. Nella mappa sono riportate le localizzazioni degli eventi con magnitudo Md ≥ 1.0″. E’ quanto si legge in un aggiornamento pubblicato da INGVTerremoti. Si riporta l’elenco degli eventi localizzati finora (ore 18:30 del 19 febbraio 2025) di magnitudo Md ≥ 3.0.

