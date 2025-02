Terremoto magnitudo 7.6 ai Caraibi, epicentro alle isole Cayman. Allarme tsunami

MeteoWeb

Forte terremoto pochi minuti fa ai Caraibi. Una scossa di magnitudo 7.6 ha colpito proprio il mar dei Caraibi, con epicentro a sud delle isole Cayman, tra Cuba, Giamaica, Honduras e Nicaragua. La scossa s’è verificata alle ore 00:23 della notte italiana, le 18:23 del pomeriggio di sabato ora locale. Nella stessa zona, più vicino alle isole Cayman, poche ore prima si era verificato un altro sisma molto più lieve, di magnitudo 4.3, che non aveva provocato alcun danno se non tanta paura a George Town, la capitale delle Cayman (circa 40 mila abitanti).

Fortunatamente l’USGS ha rivisto al ribasso le stime rispetto a quelle iniziali, che avevano paventato un terremoto di magnitudo 8 scatenando il panico sul web per le possibili conseguenze di un terremoto apocalittico. Fortunatamente una magnitudo così elevata non è stata confermata, altrimenti sarebbe stato un disastro con un probabile tsunami devastante a Cuba, in Giamaica, Messico, Honduras e Nicaragua. In ogni caso un terremoto di magnitudo 7.6 può aver provocato conseguenze molto gravi. Preoccupa in modo particolare l’allarme tsunami, con tanto di allarmi, sirene e avviso a seguire le indicazioni delle autorità.

Il Centro di Allerta Tsunami ha emesso un avviso tsunami ufficiale per le zone costiere della regione fino a Colombia e Venezuela (comprese).

Seguiranno aggiornamenti

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.