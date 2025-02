Scossa di terremoto ai Caraibi: epicentro a nord dell’Honduras

MeteoWeb

Una scossa di terremoto si è verificata nel Mar dei Caraibi alle 15:08 locali (le 21:08 italiane) di oggi, lunedì 24 febbraio. Il sisma ha avuto magnitudo 5.4 ed epicentro in mare ad una distanza di 239km da George Town, alle Isole Cayman, secondo i dati dell’USGS. L’evento è avvenuto ad una profondità di 10km. Non è stata emessa alcuna allerta tsunami e al momento non sono noti danni a persone o cose sulla terraferma.

