Terremoto Catania, registrata una nuova scossa a Bronte | DATI e MAPPE

Una nuova scossa di terremoto ha colpito la Sicilia, precisamente il comune di Bronte, in provincia di Catania. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato l’evento sismico alle ore 19:30, con una magnitudo di 2.3 e una profondità di 5.6 km. Le autorità locali e la Protezione Civile ricordano l’importanza di seguire le norme di sicurezza in caso di terremoto e di mantenere la calma in situazioni simili. Resta alta l’attenzione sul fronte sismico in Sicilia, una regione da sempre interessata da fenomeni geologici legati sia all’attività tettonica sia alla presenza del vulcano Etna.

