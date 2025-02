Terremoto Catania, scossa con epicentro ad Adrano | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella serata di oggi, 15 febbraio 2025, con epicentro nei pressi di Adrano, in provincia di Catania. Il sisma, di magnitudo 2.0, si è verificato alle 22:37:39 ed è stato localizzato a circa 1 km a sud-est di Adrano. Essendo avvenuto a una profondità molto bassa, di soli 2.2 km, la scossa è stata percepita distintamente nelle zone vicine all’epicentro, sebbene non abbia causato danni a persone o cose.

Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto rientra nell’attività sismica che caratterizza la regione, un’area attiva. Eventi di questa lieve entità sono piuttosto frequenti e vengono costantemente monitorati dagli esperti. L’INGV continuerà a monitorare la situazione e fornirà eventuali aggiornamenti in caso di nuove scosse. Gli esperti invitano la popolazione a restare informata attraverso fonti ufficiali e a non diffondere notizie non verificate per evitare allarmismi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.