Terremoto Croazia, scossa avvertita anche in Italia: la situazione

Due scosse di terremoto, una di magnitudo 5.2 e un’altra di magnitudo 3.0, sono state registrate oggi in Croazia lungo la costa settentrionale. La scossa è stata avvertita anche in diverse località lungo la costa adriatica in Italia. Rilevata dai sismografi a una distanza dall’epicentro in linea d’aria di 258 km a sudest di Caorle (Venezia) è stata percepita in altri 28 comuni del litorale veneto ma non sono stati segnalati danni a persone o cose.

