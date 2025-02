Terremoto sull’Etna, scossa legata all’attività eruttiva: avvertita dalla popolazione

MeteoWeb

Una scossa di terremoto si è verificata nella zona dell’Etna alle 20:44 di oggi, lunedì 24 febbraio. I sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 2.3 molto superficiale, ad appena 0,1km, con epicentro a Trecastagni. La scossa è legata all’attività eruttiva in corso ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione proprio a causa della sua superficialità, nonostante la bassa magnitudo. I Comuni più vicini in cui è stata avvertita sono quelli di Pedara e Viagrande, ma si è sentita, secondo quanto riportato sui social, anche a San Giovanni La Punta. Non ci sono danni.

Dallo scorso 8 febbraio, l’Etna ha dato vita ad un’eruzione che sta provocando una colata lavica che fuoriesce dalla frattura che si è aperta alla base della Bocca Nuova, a quota 3.050 metri, ed ha raggiunto una quota di 1800 metri.

