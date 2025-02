Terremoto Grecia, avvertita una scossa di magnitudo 4.7 | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 4.7 è stato registrato oggi in Grecia, a circa 11 chilometri a nord-ovest di Karyes. La scossa si è verificata alle 17:11 italiane e ha avuto una profondità di 9 chilometri, secondo i dati diffusi dai centri di monitoraggio sismico. L’evento sismico è stato avvertito distintamente nelle aree limitrofe, ma al momento non si segnalano danni significativi a persone o strutture. La Grecia è una delle regioni europee con maggiore attività sismica e continuano a registrarsi scosse ormai da giorni.

Le autorità locali stanno monitorando la situazione per valutare eventuali conseguenze e rassicurare la popolazione. Gli esperti ricordano l’importanza di seguire le misure di sicurezza in caso di terremoti, specialmente in aree a rischio sismico elevato. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nel corso delle prossime ore, man mano che emergeranno nuove informazioni sul sisma.

