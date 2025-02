Terremoto in India, scossa sorprende New Delhi | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto magnitudo 4.2 è stata registrata alle 05:36 ora locale nel Nord dell’India, vicino alla capitale New Delhi. Secondo i dati dell’Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 5 km Sud/Est dalla località di Nāngloi Jāt. Non si hanno al momento segnalazioni di danni gravi, ma i residenti terrorizzati si sono precipitati fuori dagli edifici di New Delhi mentre questi tremavano.

L’India settentrionale si trova su una grande faglia geologica dove la placca tettonica indiana spinge verso l’alto nella placca eurasiatica, formando l’Himalaya, e i terremoti sono un evento regolare.

