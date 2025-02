Terremoto Indonesia, scossa di magnitudo 6.0 a Sulawesi | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito nella tarda serata del 25 febbraio 2025 la penisola di Minahassa, situata nell’isola di Sulawesi, in Indonesia. Il sisma è stato registrato alle 23:55:47 italiane a una profondità di 14 chilometri. Secondo le prime informazioni fornite dagli istituti di monitoraggio sismico, al momento, non risultano danni ma le autorità locali stanno effettuando verifiche. Eventi sismici come quello registrato nella Penisola di Minahassa non sono insoliti e richiedono un costante monitoraggio.

