Terremoto Isole Santa Cruz: scossa di magnitudo 6.2, monitoraggio in corso | DATI e MAPPE

Un terremoto di magnitudo 6.2 ha scosso le Isole Santa Cruz, un arcipelago situato nel Pacifico, noto per la sua elevata attività sismica. Il sisma si è verificato alle 12:16 PM (ora locale), le 19: 16 italiane del 23 febbraio 2025, con un ipocentro localizzato a una profondità di circa 70 chilometri. Nonostante la notevole intensità della scossa, al momento non sono stati emessi allarmi tsunami. Tuttavia, data la posizione geografica dell’evento, gli esperti restano vigili sulla possibilità di eventuali scosse di assestamento o ripercussioni nella regione. I sismologi stanno monitorando attentamente la situazione per valutare eventuali danni o ulteriori sviluppi. Le autorità locali e i centri di allerta sismica continuano a raccogliere informazioni per determinare l’impatto del terremoto sulla popolazione e sulle infrastrutture della regione.

