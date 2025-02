Terremoto Marocco, scossa di magnitudo 4.9 nella zona nord | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto ha colpito il nord del Marocco nella tarda serata di lunedì 10 febbraio 2025 alle ore 23:48 italiane. Secondo i primi dati diffusi dagli istituti sismologici, la magnitudo del sisma sarebbe di 4.9. Le autorità locali stanno continuando a monitorare la situazione per verificare eventuali conseguenze. Si attendono ulteriori informazioni da parte degli enti preposti per confermare l’entità esatta del sisma e valutare eventuali danni collaterali. Nel frattempo, le squadre di emergenza rimangono in stato di allerta per garantire un rapido intervento in caso di necessità.

