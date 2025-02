Terremoto Santorini, annunciate misure di sostegno alle imprese

MeteoWeb

Il Ministero del Lavoro della Grecia ha annunciato delle misure di emergenza per sostenere le imprese e i lavoratori della celebre isola di Santorini, nell’arcipelago delle Cicladi, interessata da giorni da un’intensa attività sismica. I datori di lavoro del settore privato di Santorini potranno sospendere i contratti dei dipendenti dall’1 febbraio al 3 marzo, per i lavoratori assunti entro il 31 gennaio di quest’anno, riporta Kathimerini. I dipendenti a loro volta riceveranno un’indennità statale di 534 euro per 30 giorni e i licenziamenti sono vietati.

Nella serata di ieri si è registrata la scossa più forte (magnitudo 5.3 della scala Richter) da quando è iniziato il fenomeno, mentre oggi ne è avvenuta un’altra, di magnitudo 4.8, poco prima delle 14:00, ora locale, con epicentro circa 14km a sud di Amorgos.

L’attività sismica potrebbe durare per tutto il mese

Secondo gli esperti, il fenomeno potrebbe durare tutto il mese di febbraio. “Ci troviamo davanti a uno sciame sismico che comprende molti piccoli terremoti o terremoti intermedi“, ha spiegato all’emittente pubblica Ert Efthimios Lekkas, Presidente del Comitato scientifico per la valutazione del rischio sismico. Finora, secondo Lekkas, il terremoto 5.3 di ieri sera non può essere considerato la scossa principale che porti lo sciame sismico a perdere gradualmente intensità. “Di solito, questo tipo di scossa deve superare le precedenti di almeno mezzo punto per essere distinta come tale”, ha spiegato. Prima di ieri sera, la scossa più forte registrata è stata di magnitudo 5.2.

