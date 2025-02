Terremoto Sardegna: epicentro a Berchidda, nel Sassarese | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto, di magnitudo 2.0, è stata rilevata poco prima delle 13, a circa 5 chilometri da Berchidda, in Sardegna. L’attività è stata registrata dalla sala sismica dell’INGV. Secondo quanto riporta il sito dell’INGV, l’epicentro si è registrato a una profondità di 10 chilometri. La scossa non è stata percepita dalla popolazione. “C’è stata una scossa, ma nessuno se ne è accorto – spiega all’ANSA il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu – quindi non abbiamo registrato alcun disagio, tutto regolare”.

