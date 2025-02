Terremoto Sicilia, 16 scosse dopo il sisma principale

MeteoWeb

Ci sono state altre 16 scosse di terremoto al largo della fascia tirrenica della Sicilia, tra il Messinese e il Palermitano dopo quella di ieri delle 16:19 di magnitudo 4.8 registrate dall’INGV. L’epicentro è in mare, al largo di Filicudi e Alicudi, le isole delle Eolie più a Ovest. La scossa che ha dato inizio alla sequenza sismica è stata localizzata nel Mar Tirreno meridionale in prossimità delle Isole Eolie (Messina), ad una profondità di 17 km. L’epicentro del terremoto è stato individuato a circa 50 km dalla costa della Sicilia settentrionale, tra le isole di Alicudi e Filicudi. La zona interessata dalla sequenza sismica in corso appartiene a una più ampia fascia di deformazione ben nota per la sismicità precedente. Si tratta di una fascia orientata in senso circa Est-Ovest che corre parallelamente alla costa settentrionale siciliana (30-50 km a nord di essa) che in passato ha avuto terremoti di magnitudo fino a circa 6.

