Terremoto Sicilia, alunni evacuati da alcune scuole nel Catanese

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata in Sicilia alle 13.01 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. L’evento sismico è stato localizzato a 1,3km a nord-ovest di San Giovanni la Punta (Catania) ad una profondità di 0,6km. La scossa è stata avvertita a Trecastagni e San Giovanni La Punta. Proprio in quest’ultima località, a causa del terremoto è stato fatto sgomberare l’istituto Polivalente, dove gli alunni sono stati fatti scendere in cortile. Sono stati fatti evacuare anche gli alunni della scuola elementare e media di Trecastagni.

