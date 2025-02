MeteoWeb

Scossa di terremoto nella sera di oggi, sabato 22 febbraio, in Sicilia. Alle 18:59, i sismografi hanno registrato un sisma di magnitudo 2.3 con epicentro in mare, appena davanti alla costa catanese. L’evento è avvenuto ad una profondità di 8km. Non si registrano danni a persone o cose.

