Terremoto in Spagna, scossa avvertita in Andalusia

Una scossa di terremoto magnitudo 4.1 è stata registrata alle 03:29 della nel Sud/Ovest dell’Andalusia, in Spagna, con epicentro a Cazalla de la Sierra: lo ha reso noto l’Istituto Geografico Nazionale iberico (Ign). Stando all’agenzia EFE, la scossa è stata nettamente avvertita in diverse località dell’Andalusia e anche nell’Estremadura. Al momento non sono stati segnalati danni personali o materiali, secondo quanto riporta il servizio per le emergenze dell’Andalusia.

