Terremoto nel Tirreno avvertito in Calabria: la scheda con gli effetti macrosismici

Paura nella serata di oggi, mercoledì 26 febbraio, per una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 avvenuta a grande profondità nel Tirreno, davanti alle coste calabresi, ma che è stata avvertita in tutta la regione. Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la relativa scheda con gli effetti macrosismici.

Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Tirreno meridionale

Data 26/02/2025 Ora 19:11:21

Latitudine 38.55° Longitudine 15.45°

Magnitudo 4.3 Profondità 182 Km

La presente scheda elenca gli effetti macrosismici stimati secondo un modello che utilizza i dati qui esposti. Gli effetti macrosismici rilevati, in una qualsiasi località, possono variare di uno o due livelli, in più o in meno, a seconda della conformazione geologica del territorio o di peculiari caratteristiche costruttive delle abitazioni. Escluso indicazioni diverse, la percettibilità del sisma è intesa in orario diurno. L’accelerazione di picco al suolo: PGA è espressa in % g.

N.B. La numerazione e la terminologia utilizzate non equivalgono a quelle riportate in altre scale sismiche.

Città e territori a una distanza inferiore a 84 Km dall’epicentro:

Reggio Calabria, Messina, Taormina, Tropea, Capo D’Orlando, Milazzo, Gioia Tauro, Siderno

3 – Scossa tenue 0.05 < PGA < 0.10 I – II MCS

Agli ultimi piani delle costruzioni più alte, pochissime persone, in condizioni di perfetta quiete, percepiscono una lievissima oscillazione, tale da non destare alcuna preoccupazione. All’aperto, nessuno avverte il terremoto. Nella regione, il rombo sismico non è udibile. Tramite Internet giungono pochissime segnalazioni del sisma.

Città e territori a una distanza compresa tra 84 Km e 276 Km dall’epicentro:

Napoli, Palermo, Potenza, Salerno, Taranto, Cosenza, Catania, Catanzaro, Agrigento, Siracusa

2 – Scossa impercettibile 0.025 < PGA < 0.050 I MCS

Generalmente la scossa non è percepita dalla popolazione. In circostanze particolarmente favorevoli, une esiguo numero di persone potrebbe avvertire una certa instabilità, senza necessariamente associarla al terremoto. Tramite Internet giungono isolate e sporadiche segnalazioni del sisma.

Territori a una distanza superiore a 276 Km dall’epicentro.

1 – Scossa strumentale PGA < 0.025 I MCS

L’intensità dell’evento è trascurabile; esso è rilevato dalle stazioni sismiche presenti nella regione. Anche nelle condizioni più favorevoli, la scossa non è avvertita dalla popolazione. Dal territorio non giunge alcuna segnalazione del terremoto.