Terremoto nel Tirreno Meridionale: scossa di magnitudo 3.0 | DATI e MAPPE

Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è stato registrato nella serata di oggi, 27 febbraio 2025, nel Tirreno Meridionale. L’evento sismico si è verificato alle ore 20:10 italiane (19:10 UTC) con coordinate geografiche 39.0400 di latitudine e 15.1610 di longitudine. La profondità ipocentrale del sisma è stata rilevata a 294 km sotto il livello del mare. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma. Data la considerevole profondità dell’evento, non si segnalano danni a persone o strutture.

La scossa rientra nella normale attività sismica della zona del Tirreno Meridionale. I terremoti a profondità elevate come questo tendono a essere meno avvertiti in superficie rispetto a quelli superficiali, ma forniscono importanti dati per lo studio della dinamica della crosta terrestre. L’INGV continua a monitorare l’attività sismica, garantendo aggiornamenti in tempo reale sugli eventi.

