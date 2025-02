Terzo giorno di attacchi hacker all’Italia, colpiti siti di alcune banche

MeteoWeb

Terzo giorno di attacchi hacker a siti italiani: dopo avere colpito ministeri e istituzioni, oggi nel mirino ci sono siti di alcuni gruppi finanziari, come Mediobanca e Nexi, e di aziende come Benelli e Fiocchi (armi e munizioni) e Danieli (impianti siderurgici). L’azione del gruppo russo chiamato NoName057(16) è un “crowd attack” chiamato “Ddosia” in cui gli hacker riescono a coinvolgere altri gruppi per partecipare insieme a un attacco mirato a provocare il blocco dei siti nel mirino.

Nell’ambito del suo monitoraggio costante dello stato della rete e dell’individuazione di flussi anomali, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha verificato l’origine degli attacchi e avvisato i soggetti colpiti oltre che le autorità politiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.