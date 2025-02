Tesla prepara il lancio di taxi autonomi: il colosso delle auto elettriche deposita la richiesta

MeteoWeb

Tesla si prepara a lanciare un servizio di taxi autonomi in California. Il colosso delle auto elettriche ha depositato alle autorità la richiesta per il trasporto di passeggeri nei suoi veicoli, che al momento possono usare la guida autonoma nello Stato per dei test. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti. La domanda alle autorità della California è un passo importante nel piano di Elon Musk di dispiegare veicoli autonomi in tutti gli Stati Uniti e rafforzare così Tesla, alle prese con un rallentamento delle vendite.

