Il più grande agglomerato urbano del mondo visto dallo Spazio

L’immagine radar a corredo dell’articolo, realizzata dal satellite Copernicus Sentinel-1 mostra Tokyo e la sua area metropolitana, il più grande agglomerato urbano del mondo. La capitale del Giappone si trova sulla costa orientale di Honshu, la più grande delle 4 isole principali del Giappone. La città di Tokyo ha più di 14 milioni di abitanti, mentre la Greater Tokyo Area, che comprende Tokyo e parti delle prefetture vicine, ospita più di 40 milioni di persone. I toni grigi e bianchi brillanti urbani dominano il centro dell’immagine e sono in netto contrasto con i colori dell’oceano e degli specchi d’acqua.

Si possono vedere 3 fiumi principali che serpeggiano attraverso l’area urbana, per poi sfociare nella baia di Tokyo. Il fiume centrale è l’Arakawa, con il fiume Edo a Nord e il Tama a Sud. Il centro di Tokyo si trova principalmente a Sud del fiume Arakawa, mentre alla foce del Tama sono visibili anche le piste dell’aeroporto di Haneda.

Questa immagine è una combinazione di 3 acquisizioni radar nel corso del 2024 e mette in evidenza i cambiamenti avvenuti tra ogni cattura. A ogni data di acquisizione è assegnato un colore: rosso per il 16 agosto, verde per il 28 agosto e blu per il 9 settembre. Le tonalità di grigio indicano aree in cui non sono stati apportati cambiamenti, come l’area metropolitana di Tokyo, caratterizzata da un’elevata densità di strutture ed edifici, che appaiono di un grigio brillante o di un bianco.

La miscela di colori nell’acqua dell’oceano denota cambiamenti sulla superficie, avvenuti durante le date di acquisizione, causati da venti o correnti. Le navi nella baia di Tokyo appaiono come punti multicolori, con il colore corrispondente alla data di acquisizione.

Nell’angolo in alto a destra, il lago Kasumigaura spicca in tonalità blu scuro, a causa della sua ruvidità superficiale durante la terza acquisizione. Una delle attività svolte a Kasumigaura è la coltivazione delle perle, con le sue strutture visibili come caratteristiche bianche e rettangolari sul lago.

I dati radar sono particolarmente utili per rilevare le caratteristiche della superficie e sono quindi utilizzati per mappare la topografia. Ad esempio, sul lato sinistro dell’immagine possiamo vedere i rilievi montuosi del Parco nazionale Chichibu-Tama-Kai nella parte superiore e il Monte Fuji a Sud, vicino alla costa.

La missione Copernicus Sentinel-1 fornisce immagini radar delle terre emerse e degli oceani della Terra, in qualsiasi condizione atmosferica, di giorno e di notte, utili per monitorare situazioni in continua evoluzione, come i movimenti del suolo, lo sviluppo urbano e il tracciamento delle navi.

