Torna la neve sulle montagne delle Marche, imbiancata Frontignano

La neve è tornata sulle montagne delle Marche, riportando un clima invernale dopo un lungo periodo di assenza. A Frontignano, nel comune di Ussita, in provincia di Macerata, le nevicate stanno interessando la zona da più di 24 ore, con accumuli consistenti sia alla partenza della seggiovia Saliere che, in particolare, alla cima del Belvedere. Il maltempo si attenuerà, dando spazio al ritorno del sole, con temperature massime che raggiungeranno i +7°C. Questo episodio nevoso arriva dopo quasi 2 mesi di assenza di precipitazioni significative sull’Appennino umbro-marchigiano, da quando, nei giorni di Natale, l’inverno sembrava essere giunto al termine anticipato.

