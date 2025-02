Spettacolare “tornado di fuoco” avvistato in Ecuador | VIDEO

MeteoWeb

Un raro tornado di fuoco è stato avvistato a Santa Elena, in Ecuador, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo (video in alto). Questo fenomeno, sebbene insolito, può verificarsi in condizioni particolari di calore intenso e vento forte. Un tornado di fuoco, o “firenado”, si forma quando le alte temperature di un incendio creano una colonna ascendente di aria calda, che, combinata con venti turbolenti, genera un vortice infuocato. Questi eventi possono essere estremamente pericolosi, diffondendo rapidamente le fiamme e aumentando l’intensità degli incendi.

