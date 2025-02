Tornado attraversa il nord di Pretoria: ingenti danni e paura tra i residenti | VIDEO

MeteoWeb

Un violento tornado ha attraversato il nord di Pretoria nel pomeriggio di martedì, lasciando una scia di distruzione in diversi sobborghi. Il fenomeno meteorologico estremo ha causato danni significativi a edifici e infrastrutture, mentre le autorità locali stanno ancora valutando l’entità complessiva dell’impatto. Secondo le prime informazioni, il Dipartimento per le Emergenze di Tshwane, insieme ad altri enti competenti, è attualmente sul posto per gestire la situazione e verificare la presenza di eventuali feriti o vittime. Le squadre di soccorso sono impegnate a rimuovere detriti e a fornire assistenza ai residenti colpiti.

Sui social media sono stati condivisi numerosi video e foto che mostrano la violenza del tornado e i danni riportati dalle abitazioni e dalle infrastrutture. Gli abitanti, ancora sotto shock, hanno raccontato di un’improvvisa intensificazione del vento seguita da un rumore assordante. Le autorità meteorologiche stanno monitorando la situazione e forniranno aggiornamenti sulle condizioni atmosferiche nelle prossime ore. Intanto, la popolazione è invitata a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità per garantire la propria sicurezza.

