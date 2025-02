“Torniamo alla plastica”, Trump annuncia ordine esecutivo per porre fine alle “ridicole” cannucce di carta

MeteoWeb

Il presidente Donald Trump ha annunciato che firmerà un ordine esecutivo per promuovere l’uso delle cannucce di plastica, ponendo fine all’iniziativa della precedente amministrazione Biden che mirava a eliminarle gradualmente dai servizi di ristorazione federali entro il 2027 e dalle operazioni governative entro il 2035. In un post sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha dichiarato: “La prossima settimana firmerò un Ordine Esecutivo per porre fine alla ridicola spinta di Biden per le cannucce di carta, che non funzionano. TORNIAMO ALLA PLASTICA!“.

La decisione di Trump rappresenta una vittoria per l’industria dell’energia e della plastica, settori che producono plastica a partire da petrolio e gas.

