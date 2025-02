Tour Mediterraneo di nave Vespucci: visite gratuite in Italia

MeteoWeb

Il Tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci in Italia inizierà a Trieste e proseguirà toccando 14 città italiane e due all’estero. In occasione delle soste in Italia, sarà possibile salire a bordo di Nave Amerigo Vespucci, a titolo gratuito, per conoscere da vicino il fascino della “nave più bella del mondo” da oltre novant’anni ed emblema della Forza Armata e dell’Italia stessa, di rientro dal giro del mondo che l’ha portata in 5 continenti, 30 Paesi e 35 porti. I visitatori potranno immergersi nel racconto della storica impresa attraverso il “Villaggio IN Italia”.

La Marina Militare e il Tour Vespucci precisano che non esistono forme di prenotazione e di accesso a Nave Amerigo Vespucci e al “Villaggio IN Italia” diverse da quelle presenti sui canali ufficiali. Nave Amerigo Vespucci e il “Villaggio IN Italia”, ove presente, saranno visitabili gratuitamente. Sarà possibile prenotare la visita solo ed esclusivamente sulle piattaforme e canali di comunicazione ufficiali del Tour Vespucci.

All’iniziativa “Tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci e il Villaggio IN Italia” voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 12 Ministeri ed è realizzata da Difesa Servizi spa.

