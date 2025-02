Tour Nave Amerigo Vespucci: sosta ad Alessandria d’Egitto da domani al 17 febbraio

MeteoWeb

Sosta ad Alessandria d’Egitto per l’Amerigo Vespucci, dal 12 al 17 febbraio. Si tratta della seconda visita dello storico veliero e nave scuola della Marina Militare nella città egiziana in 93 anni di storia. Accolti dall’ambasciatore dell’Italia in Egitto Michele Quaroni, saranno presenti ad Alessandria d’Egitto e a bordo di Nave Amerigo Vespucci Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, e Alessandro Giuli, Ministro della Cultura.

