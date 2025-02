Treno in fiamme a Lastra a Signa: paura sul convoglio, chiusa la stazione

MeteoWeb

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che per un treno dell’alta velocità, posto sotto controllo fermo alla stazione di Lastra a Signa, vi sono problemi alla circolazione ferroviaria. Sul posto è intervenuto il personale di Ferrovie dello Stato con il supporto dei Vigili del Fuoco e di Polfer. I treni sono stati deviati sulla linea lenta con l’effetto di ritardi. Trenitalia ha attivato bus sostituitivi in direzione Stazione di Firenze Santa Maria Novella e in partenza proprio dalla fermata ferroviaria di Lastra a Signa.

Si è trattato di un incendio, a bordo di un treno Freccia Argento in transito presso la stazione di Signa, lungo il bypass ferroviario della linea Firenze-Pisa. Le fiamme si sono sviluppate a bordo di uno dei vagoni. Al momento si ritiene possa essersi trattato di un corto circuito. Partito da Genova, era diretto a Roma lungo la linea che passa da Pisa e Firenze. Non era prevista la sosta a Lastra a Signa. A bordo del mezzo vi erano circa un centinaio di persone.

La stazione è stata chiusa e i treni sono stati bloccati in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza. Il traffico ferroviario da e verso Firenze è stato quindi interamente deviato sulla linea convenzionale, con inevitabili ritardi e treni riprogrammati.

“A causa di un incendio che ha colpito una carrozza di un treno alta velocità Freccia Argento all’altezza della stazione di Lastra a Signa, che non ha provocato danni a persone, la stazione è chiusa e i treni sono bloccati in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza“, spiega il Comune di Lastra a Signa in una nota.

Appena i sensori hanno rilevato il principio di incendio sviluppatosi all’esterno del convoglio, nella parte sottostante uno dei vagoni, il macchinista ha fermato il treno alla prima stazione utile per consentire ai vigili del fuoco di intervenire e ai viaggiatori di scendere dal treno in totale sicurezza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.