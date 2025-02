Treviso, incendio in un campus studentesco: vigili del fuoco al lavoro | FOTO

MeteoWeb

Squadre dei vigili del fuoco di Treviso e Venezia, anche con l’ausilio di mezzi per l’antincendio aeroportuale in grado di garantire un elevato rifornimento idrico alle lance antincendio, stanno operando da questa notte a Roncade (Treviso) per un incendio che ha interessato una struttura del campus studentesco a Ca’ Tron. Dopo aver circoscritto le fiamme, i pompieri sono attualmente al lavoro per le operazioni di bonifica delle aree percorse dal fuoco.

