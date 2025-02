Il Triangolo Invernale incontra il “Triangolo di Marte” nel cielo di febbraio

MeteoWeb

Mentre ci troviamo ormai oltre la metà dell’inverno astronomico, il cielo notturno di febbraio offre uno spettacolo affascinante: il celebre “Triangolo Invernale” domina il cielo a Sud/Est, ma quest’anno una configurazione temporanea si aggiunge allo scenario celeste, il “Triangolo di Marte“.

Il Triangolo Invernale

Questa figura geometrica celeste è formata da 3 delle stelle più brillanti del cielo, appartenenti a 3 costellazioni diverse. Il vertice più luminoso è rappresentato da Sirio, nella costellazione del Cane Maggiore, la stella più splendente visibile a occhio nudo. Seguono Procione, nella costellazione del Cane Minore, e Betelgeuse, la gigante rossa della costellazione di Orione. Queste 3 stelle formano un triangolo quasi equilatero, che culmina intorno alle 21 per poi avviarsi al tramonto verso Sud/Ovest intorno alle 2 del mattino.

Il Triangolo di Marte

Oltre al Triangolo Invernale, questo mese un’altra configurazione triangolare si distingue nel cielo. Guardando verso Est intorno alle 18:30, si può notare un triangolo isoscele quasi perfetto, composto dalle stelle Polluce e Castore, che formano la base, e dal pianeta Marte al vertice. Quest’ultimo, con la sua brillante luce giallo-arancione, domina la scena. Per questa caratteristica, il triangolo può essere denominato “Triangolo di Marte”.

Tuttavia, a differenza del Triangolo Invernale, questa figura celeste è destinata a cambiare nel corso delle settimane, poiché Marte continua il suo moto tra le stelle dello sfondo. Dopo aver attraversato la costellazione del Cancro a dicembre, il pianeta è entrato nei confini della costellazione dei Gemelli il 12 gennaio. Successivamente, il 16 gennaio, Marte si è allineato perfettamente con Polluce e Castore, per poi assumere una forma di triangolo isoscele con Polluce al vertice il 2 febbraio.

Il movimento retrogrado di Marte

A differenza delle stelle fisse, Marte si muove in modo dinamico nel cielo a causa del suo moto retrogrado apparente, un fenomeno che ha affascinato gli astronomi fin dall’antichità. Questo effetto ottico si verifica quando un pianeta sembra invertire il proprio movimento nel cielo per un certo periodo, prima di riprendere la sua direzione abituale. Dal 7 dicembre, Marte ha mostrato un moto retrogrado, che terminerà il 24 febbraio, quando il pianeta raggiungerà il suo secondo punto stazionario e riprenderà il moto diretto verso Est. Questo cambiamento modificherà la forma del Triangolo di Marte, che diventerà più simile a un triangolo rettangolo il 10 marzo, fino a dissolversi completamente il 9 aprile, quando Marte, Polluce e Castore torneranno a disporsi in linea retta.

Un’opportunità per l’osservazione

Osservare il Triangolo di Marte è un’occasione unica per comprendere meglio il moto dei pianeti nel cielo notturno. Attualmente, Marte si trova a circa 113 milioni di km dalla Terra e ha una magnitudine apparente di -0.6, rendendolo uno degli oggetti più luminosi del cielo. Tuttavia, con il progressivo allontanamento dal nostro pianeta, la sua luminosità diminuirà, raggiungendo una magnitudine di +0.6 ad aprile, diventando quindi meno visibile rispetto a stelle come Sirio e Canopo.

L’apparente movimento retrogrado dei pianeti ha confuso gli astronomi per secoli, fino a quando Niccolò Copernico, nel 1543, ha spiegato il fenomeno con la sua teoria eliocentrica. Come le automobili in autostrada, quando una vettura più veloce supera una più lenta, quest’ultima sembra momentaneamente muoversi all’indietro. Lo stesso principio si applica ai pianeti nel loro moto attorno al Sole.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.