Trump cancella le cannucce di carta, “torniamo alla plastica”

MeteoWeb

Il presidente Donald Trump ha vietato l’uso federale di cannucce di carta, dicendo che “non funzionano” e non durano molto a lungo. Invece, vuole che il governo passi esclusivamente alla plastica. “È una situazione ridicola. Stiamo tornando alle cannucce di plastica“, ha detto Trump mentre firmava un ordine esecutivo per invertire le politiche di acquisto federali che incoraggiano le cannucce di carta e limitano quelle di plastica. L’ordine ordina alle agenzie federali di smettere di acquistare cannucce di carta e “di garantire che le cannucce di carta non siano più fornite all’interno degli edifici delle agenzie“.

Lo staff secretary della Casa Bianca Will Scharf, che ha presentato l’ordine esecutivo a Trump, ha affermato che la spinta per le cannucce di carta è costata al governo e all’industria privata “un sacco di soldi e ha lasciato i consumatori di tutto il Paese selvaggiamente insoddisfatti delle loro cannucce. È davvero qualcosa che colpisce gli americani comuni nella loro vita quotidiana“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.