Trump firma un ordine esecutivo a favore della fecondazione in vitro

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo a sostegno della fecondazione in vitro. “Le donne, ma anche gli uomini, ce ne saranno grati”, ha detto il presidente commentando il provvedimento a Mar-a-Lago. “L’ordine esecutivo punta a migliorare l’accessibilità e la disponibilità della fecondazione in vitro per un maggior numero di americani”, ha detto il presidente americano.

