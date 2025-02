Trump cambia ufficialmente il nome del Golfo del Messico mentre lo sorvola in aereo | VIDEO

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cambiato ufficialmente il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America, e lo ha fatto pochi minuti fa sull’aereo presidenziale Air Force One transitando proprio sulle acque del Golfo. Trump, inoltre, ha dichiarato il 9 febbraio 2025 come la prima Giornata del Golfo d’America, il ‘Gulf of America Day’. Lo riporta una nota della Casa Bianca.

“Il 20 gennaio – si legge nel comunicato – ho firmato l’ordine esecutivo 14172 con cui ho chiesto al segretario dell’Interno di assumere tutte le iniziative per chiamare Golfo d’America l’area continentale degli Stati Uniti delimitata a nordest, nord e nordovest dagli Stati del Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Florida, che si estende fino al confine marittimo con il Messico e Cuba, nella zona che in precedenza era denominata Golfo del Messico“. “Ho intrapreso questa azione – continua – perché questa area è stata a lungo una risorsa fondamentale per la nostra nazione e ha continuato a rimanere una parte indelebile dell’America“. “In fede di ciò – conclude la dichiarazione – ho qui apposto la mia firma questo nono giorno di febbraio, nell’anno del Signore 2025 e nel 249 anno dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America“.

