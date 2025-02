Trump propone a Russia e Cina di limitare le armi nucleari

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che vorrebbe incontrare sia il presidente russo Vladimir Putin sia il presidente cinese Xi Jinping per stabilire limiti ai loro arsenali nucleari.

Rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale, Trump ha affermato che la denuclearizzazione sarà uno degli obiettivi del suo secondo mandato. La Russia ha avvertito che le prospettive di estensione dell’ultimo pilastro rimanente del controllo degli armamenti nucleari tra Mosca e Washington, le due maggiori potenze nucleari del mondo, non sembrano promettenti e che la situazione sembra essere in una situazione di stallo.

Il nuovo trattato sulla riduzione delle armi strategiche, o New START, che fissa un limite al numero di testate nucleari strategiche che Stati Uniti e Russia possono dispiegare, nonché all’impiego di missili e bombardieri terrestri e sottomarini per trasportarle, scadrà tra meno di un anno, il 5 febbraio 2026. Trump, parlando ai giornalisti nello Studio Ovale, ha affermato di sostenere le misure volte alla denuclearizzazione e che non c’è motivo di costruire armi nucleari. Il presidente ha affermato di aver già raggiunto un’intesa con Putin sulla riduzione delle armi nucleari durante il suo primo mandato e che la Cina era “molto aperta” all’idea, ma che l’iniziativa è naufragata con l’inizio della pandemia di COVID.

Gli Stati Uniti, sotto la guida del predecessore di Trump, l’allora presidente Joe Biden, hanno spinto la Cina a rompere una resistenza di lunga data ai colloqui sulle armi nucleari, ma con scarsi risultati. Trump ha affermato che avrebbe affrontato la questione da una prospettiva nuova, iniziando con i colloqui con Putin e Xi, per poi passare potenzialmente a un incontro trilaterale. Non ha fornito una tempistica specifica per queste discussioni, ma ha affermato di sperare di iniziare in un “futuro non troppo lontano“.

