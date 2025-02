Trump revoca le licenze USA per importare petrolio dal Venezuela

MeteoWeb

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che sta revocando le licenze concesse dalla precedente amministrazione di Joe Biden che consentivano da un paio di anni al governo venezuelano di esportare petrolio negli Stati Uniti, sostenendo che il Paese sudamericano non è riuscito a riprendersi i migranti venezuelani espulsi dagli Stati Uniti alla velocità concordata alcune settimane fa con il Presidente Nicolás Maduro. “Con la presente, revochiamo le concessioni che Joe Biden ha dato a Nicolás Maduro, del Venezuela, nell’accordo di transazione petrolifera datato 26 novembre 2022, il che ha anche a che fare con le condizioni elettorali all’interno del Venezuela, che non sono state rispettate dal regime di Maduro“, ha annunciato Trump in un messaggio pubblicato sul suo social network, Truth Social.

“Inoltre – ha aggiunto il Presidente degli Stati Uniti – il regime non ha riportato indietro i violenti criminali che hanno mandato nel nostro Paese in Venezuela con la velocità che avevano concordato”. “Pertanto, ordino che l’inefficace e violato “accordo di concessione” di Biden sia rescisso a partire dall’opzione di rinnovo del primo marzo (2025)”, ha concluso Trump.

Il post di Trump non menzionava specificamente la Chevron con sede in California, né il permesso, formalmente noto come licenza generale, che esenta la società dalle sanzioni economiche e le consente di esportare e vendere petrolio venezuelano negli Stati Uniti. Ma è l’unica licenza relativa al Venezuela le cui informazioni di rilascio e rinnovo corrispondono alle date menzionate da Trump nel suo post sui social media.

Grazie alla deroga, Chevron ha esportato circa 240.000 barili di greggio venezuelano negli Stati Uniti ogni giorno. La quantità costituisce un quarto della produzione petrolifera totale del Paese e genera entrate sostanziali che rimangono nell’economia venezuelana, ha riferito Bloomberg all’inizio di questa settimana, sostenendo che la presenza di Chevron era fondamentale per quell’economia. Queste entrate ammontano a circa 6 miliardi di dollari.

Venezuela: “inspiegabile decisione di Trump, danneggia gli USA”

“Dannosa e inspiegabile”. Così il vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha definito l’annuncio di Donald Trump sulla revoca dei permessi al colosso del petrolio Chevron di operare nel Paese. ”Nel tentativo di danneggiare il popolo venezuelano, l’amministrazione Trump sta di fatto danneggiando gli Stati Uniti, la sua popolazione e le sue imprese, oltre a mettere in discussione la sicurezza giuridica del regime di investimenti internazionali degli Stati Uniti”, ha scritto Rodriguez su Telegram.

“Siamo a conoscenza dell’annuncio di oggi e stiamo valutando le sue implicazioni”, ha dichiarato il portavoce di Chevron Bill Turenne. “Chevron conduce la propria attività in Venezuela nel rispetto di tutte le leggi e i regolamenti, compreso il quadro sanzionatorio previsto dal governo degli Stati Uniti”.

