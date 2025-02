La decisione di Trump: revocato lo status di protezione temporanea per oltre 300mila venezuelani negli USA

MeteoWeb

L’Amministrazione Trump ha revocato lo status di protezione temporanea a oltre 300mila venezuelani presenti negli Stati Uniti. Lo scrive il New York Times, sottolineando che queste persone sono ora esposte a potenziali espulsioni. Già durante la sua prima Amministrazione, Trump aveva portato avanti un programma di revoca di protezione di migranti provenienti da vari paesi, tra cui Haiti, El Salvador e Sudan. I tribunali federali, allora, contestarono la revoca delle protezioni. Lo status di protezione temporanea viene concesso a migranti che non possono essere rimpatriati in un paese che sta affrontando un disastro naturale o un conflitto.

