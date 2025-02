Mistero alla Casa Bianca: Trump rimuove la roccia lunare dell’Apollo dallo Studio Ovale

MeteoWeb

La nuova amministrazione Trump ha rimosso il campione di roccia lunare dell’Apollo 17 che da quattro anni faceva bella mostra di sé nello Studio Ovale alla Casa Bianca: adesso al suo posto c’è un vaso, come mostrano le immagini scattate dopo l’insediamento del Presidente Trump. Il campione lunare 76015,143 (portato sulla Terra nel 1972 dagli ultimi astronauti del programma Apollo che hanno camminato sulla Luna) dovrebbe essere restituito alla NASA, come riferisce un portavoce dell’ente spaziale interpellato dal sito Space.com.

Restano però oscuri i motivi della sua rimozione dalla Casa Bianca. E’ possibile che Trump abbia voluto disfarsi del cimelio per il suo legame con la passata amministrazione: fu proprio l’ex Presidente Joe Biden a volerlo esporre alla Casa Bianca nel gennaio 2021 come riconoscimento dei risultati ottenuti dalle generazioni precedenti e come simbolo del sostegno ai programmi americani per l’esplorazione della Luna e di Marte.

Alcuni osservatori, però, sottolineano che la rimozione della roccia lunare potrebbe avere a che fare anche con le mutate priorità della nuova amministrazione americana. Sebbene Trump abbia fortemente caldeggiato il ritorno dell’uomo sulla Luna durante il suo primo mandato, non lo ha mai citato come obiettivo nel discorso inaugurale del secondo mandato. Inoltre, alcuni dei suoi attuali consiglieri, compreso Elon Musk, hanno espresso l’intenzione di puntare direttamente allo sbarco su Marte entro pochi anni, suscitando lo scetticismo di molti esperti di esplorazione spaziale.

