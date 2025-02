Donald Trump rincara la dose: “il Canada 51° stato degli Stati Uniti”

MeteoWeb

Il presidente statunitense, Donald Trump, ha nuovamente ribadito l’appello a fare del Canada il “51° stato” degli Stati Uniti: “paghiamo centinaia di miliardi di dollari per sovvenzionare il Canada. Perché? Non c’è alcuna ragione. Non abbiamo bisogno di nulla da loro. Abbiamo energia illimitata, dovremmo produrre le nostre auto e abbiamo più legname di quanto potremmo mai utilizzare. Senza questa enorme sovvenzione, il Canada cesserebbe di esistere come Paese sostenibile. Duro, ma vero! Per questo, il Canada dovrebbe diventare il nostro amato 51º Stato: tasse molto più basse, una protezione militare decisamente migliore per i canadesi e… niente dazi!”, ha confermato.

