Meteo e clima: Trump sceglie Neil Jacobs alla guida della NOAA

Il presidente Donald Trump ha nominato Neil Jacobs come nuovo direttore della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Jacobs, già capo ad interim dell’agenzia nel 2019, è noto per il suo coinvolgimento nello scandalo “Sharpiegate“. Durante l’uragano Dorian, Trump aveva erroneamente affermato che l’Alabama sarebbe stata colpita dalla tempesta. Quando i meteorologi locali smentirono questa previsione, la NOAA, sotto la guida di Jacobs, pubblicò una dichiarazione in cui li criticava. Questa mossa fu poi oggetto di indagine da parte del Dipartimento del Commercio, che denunciò indebite pressioni politiche.

Jacobs è uno scienziato esperto dell’University Corporation for Atmospheric Research e ha lavorato per migliorare i sistemi di previsione meteorologica. Nonostante le critiche ricevute per il suo ruolo nello “Sharpiegate”, alcuni esperti del settore lo considerano una scelta solida, preferibile ad altri candidati.

La NOAA, che supervisiona il Servizio Meteorologico Nazionale e altre agenzie, è stata recentemente presa di mira dal piano conservatore “Project 2025”, che ne propone la riorganizzazione. Con la sua nomina, Jacobs si troverà al centro delle sfide politiche e scientifiche riguardanti il cambiamento climatico e la gestione delle previsioni meteorologiche negli Stati Uniti.

