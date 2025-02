Trump: “Terza Guerra Mondiale? Non così lontani ma con me non accadrà”

MeteoWeb

“In giro per il mondo mi sto muovendo velocemente per mettere fine alle guerre, risolvere conflitti e riportare la pace nel pianeta. Voglio la pace, non voglio vedere tutti che vengono uccisi”. Lo ha detto Donald Trump durante il suo intervento a una convention di investitori a Miami. “Guardate alle morti in Medio Oriente – ha aggiunto – e a quelle tra Russia e Ucraina, ma noi metteremo fine a tutto questo. Non c’è profitto per nessuno dall’avere una Terza Guerra Mondiale, e non siamo così lontani, ma vi dico che non c’è questo rischio. Se fosse rimasta l’amministrazione” guidata da Joe Biden “per un altro anno, avreste avuto la Terza Guerra Mondiale, ma adesso non accadrà“.

