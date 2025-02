Tumori, l’Italia apre nuove vie della ricerca clinica: la conferenza AIOM

MeteoWeb

“In Italia l’oncologia è l’area in cui si concentra il maggior numero di sperimentazioni. Gli studi clinici condotti nel nostro Paese hanno cambiato la pratica clinica a livello nazionale e internazionale in diversi tipi di tumori, portando alla modifica di linee guida e raccomandazioni. In particolare, in un ventennio è aumentato il valore terapeutico degli studi di Fase I. Il primo passo della ricerca clinica è rappresentato proprio dagli studi di Fase I. Sono sperimentazioni particolari, che possono essere condotte solo in pochi centri specializzati. L’Italia può vantare un ottimo livello della ricerca clinica, ma vi sono alcuni aspetti da migliorare”. Quest’anno l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) dedica proprio agli “Studi di Fase I” la XXII Conferenza Nazionale, in programma a Torino dal 28 febbraio all’1 marzo.

Venerdì 28 febbraio alle 12, si svolgerà la conferenza stampa virtuale di AIOM sul ruolo degli studi di Fase I in oncologia, con gli interventi di Francesco Perrone (Presidente AIOM), Massimo Di Maio (Presidente eletto AIOM) e Giuseppe Curigliano (membro del Direttivo Nazionale AIOM).

