Turchia, Istanbul nel cuore dell’inverno: neve e gelo paralizzano la metropoli per il 5° giorno | FOTO

Istanbul sta vivendo un’ondata di freddo, che continua a influenzare la vita quotidiana della città della Turchia. Da 5 giorni la neve sta cadendo in modo intermittente. La città ha vissuto una delle notti più fredde degli ultimi anni, con la temperatura percepita di -6°C, come riportano i media locali. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, l’aeroporto di Sabiha Gökçen ha annunciato che oggi potrebbero esserci ulteriori cancellazioni di voli.

Freddo polare a Istanbul

Il freddo, che sta interessando gran parte del Paese, continua a farsi sentire anche a Istanbul. La neve, che ha iniziato a cadere mercoledì, continua a scendere a tratti. La temperatura percepita ha raggiunto i -6°C, una delle più basse degli ultimi anni, riportano i media locali.

In alcune zone della città, la nevicata ha assunto carattere di bufera nel pomeriggio di ieri, mentre stamattina alcune aree hanno visto il sole. Tuttavia, la neve ha continuato a cadere in modo sparso in tutta la metropoli.

Quando finirà la nevicata?

Le previsioni indicano che la neve continuerà a cadere a Istanbul anche oggi, ma in modo intermittente. Si prevede che le precipitazioni cessino con l’inizio della nuova settimana. La Direzione Meteorologica Generale ha emesso un avviso di livello giallo per tutta la città, che rimarrà valido anche per domani.

Effetti della neve sulla vita quotidiana

In alcuni quartieri come Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü e Şişli, la neve ha continuato a cadere durante la notte, causando disagi alla circolazione. A Sultangazi, la neve ha raggiunto uno spessore di 10 cm in alcune aree. Nella città imbiancata, molti cittadini si sono divertiti a fare passeggiate o a giocare con la neve.

Il freddo intenso ha generato anche ghiaccio sulle strade, creando difficoltà soprattutto nelle zone più alte. A Gürpınar, nel quartiere di Büyükçekmece, molti conducenti hanno faticato a salire le rampe ghiacciate. Le squadre comunali hanno cercato di contrastare il ghiaccio spargendo sale sulle strade.

Impatto sui trasporti pubblici e aerei

La neve ha avuto un impatto anche sui trasporti pubblici. Le linee della Şehir Hatları sono state sospese fino a nuovo avviso. Non è ancora stato fornito un aggiornamento ufficiale per le corse di oggi. Inoltre, l’aeroporto di Sabiha Gökçen ha annunciato che il 10% dei voli previsti oggi sono stati cancellati a causa del maltempo. È stato consigliato ai passeggeri di verificare lo stato dei voli sui siti web delle compagnie aeree e tramite i loro call center.

Scuole chiuse

A causa della neve, le scuole di Istanbul sono rimaste chiuse giovedì e venerdì. Molti si chiedono se lunedì le scuole saranno chiuse. Il governatore di Istanbul, Davut Gül, ha dichiarato che la chiusura delle scuole dipende dalle condizioni meteo. Se il tempo sarà favorevole, le scuole riapriranno regolarmente, mentre se persisteranno condizioni avverse, le lezioni saranno sospese.

