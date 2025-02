Turismo, è emergenza ambientale per 1 italiano su 2

MeteoWeb

Per quasi un italiano su due (47%) esiste un’emergenza ambientale legata al turismo che impone l’adozione di comportamenti più sostenibili nelle scelte e nelle abitudini della vacanza. È quanto emerge da un’indagine Coldiretti/Noto sondaggi diffusa in occasione della tappa romana del tour europeo sulla sostenibilità, nell’ambito del progetto Cicero, con un week end di iniziative al mercato contadino di Campagna Amica del Circo Massimo. Un’iniziativa per sensibilizzare cittadini e turisti sulla necessità dell’adozione di stili di vita più responsabili, dalla tavola ai trasporti fino all’uso delle risorse. Presenti anche Massimiliano Rosolino, campione olimpico e mondiale di nuoto, Cinzia Miriam Calabrese, Medico nutrizionista, Federico Quaranta, conduttore e autore televisivo e radiofonico, e Carmelo Troccoli, direttore generale della Fondazione Campagna Amica.

Agli italiani che denunciano il pericolo di un’emergenza ambientale legata al turismo se ne aggiunge peraltro – rilevano Coldiretti e Noto Sondaggi – un altro 20% che considera il rischio limitato solo ad alcune aree ben specifiche, mentre un 24% ritiene che il settore sia sempre e comunque una risorsa positiva, con un 9% che non risponde. Da qui la necessità di destagionalizzare le vacanze ma anche di sperimentare forme centrate sulla mobilità sostenibile. Un trend, quello delle ecovacanza che ha conquistato nell’ultimo anno quasi un italiano su quattro (24%), secondo Noto Sondaggi.

Proprio nella due giorni di iniziative al Circo Massimo i tutor di Terranostra Campagna Amica hanno presentato una serie di esempi di ferie sostenibili, a partire dai cammini, la nuova frontiera del turismo lento, brevi vacanze alla scoperta dei territori italiani. Cammini, ciclovie, ippovie, sentieri, vie di pellegrinaggio formano una fittissima rete di percorsi alla scoperta degli angoli più segreti del Belpaese. In particolare cresce il numero di cammini, 49 riconosciuti dal ministero del turismo e di “credenziali”, ovvero di passaporti che attestano lo status di viaggiatore lento: questi sono oggi oltre 59 mila, mentre nel 2017 erano circa 23 mila. In 5 anni sono quasi triplicati. E si si stima che realmente siano molti di più. (su www.campagnamica.it è possibile trovare gli itenerari creati in collaborazione con Fitrec Ante, Fiab e Nordic Walking turismo a cavallo, in bici e a piedi). Appositamente per il Giubileo sono stati promossi alcuni itinerari che sposano le meraviglie artistiche della Capitale ai suoi gioielli a tavola, inaugurati per l’occasione.

