Turismo, Santanchè: “il 2024 supera i dati del 2023”

“Il turismo sta andando bene, non abbiamo ancora il consuntivo del 2024, però abbiamo un tendenziale che conferma e supera i dati del 2023“. Lo ha detto il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine della visita alla Bit, la Borsa internazionale del turismo che si tiene alla fiera di Milano Rho. “È stato un buon anno anche il 2024 per il turismo, c’è un dato che mi interessa particolarmente, che è quello del mese di novembre, con un +11% rispetto all’anno precedente – ha aggiunto -, perché vuol dire che le politiche che abbiamo messo in atto per destagionalizzare, che è una parola chiave del successo, stanno funzionando”.

“L’overtourism non riguarda l’Italia, ci sono delle città che sono soprattutto le nostre città d’arte interessate, dobbiamo mettere al centro il fatto che l’Italia è una nazione di qualità e non di quantità“, ha detto ancora Santanchè. “La sfida si vince sui servizi, aumentare i servizi nel settore del turismo per avere sempre più qualità, e non puntare solo sulla quantità”, ha aggiunto.

Santanché: “numeri in aumento alla Bit confermano la voglia d’Italia”

“È un evento sempre importantissimo per gli operatori e per l’Italia, un appuntamento che offre sempre grandi soddisfazioni e quest’anno inoltre credo che i numeri siano in aumento, a conferma che c’è tanta voglia di Italia nel mondo“, ha detto il Ministro Santanchè che, dopo il taglio inaugurale del Nastro della Bit, sta visitando i padiglioni dove sono rappresentati i vari territori italiani. Nel suo giro, seguita da una grande folla di giornalisti, fotografi e curiosi, ha incontrato assessori al turismo e Presidenti di Regione, tra cui il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, quello della Calabria Roberto Occhiuto, oltre al Presidente lombardo Attilio Fontana, che ha inaugurato anche lo spazio regionale.

