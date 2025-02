Turismo spaziale: Blue Origin annuncia l’equipaggio del 10° volo

MeteoWeb

Blue Origin ha annunciato chi parteciperà alla prossima missione turistica spaziale suborbitale. La missione, denominata NS-30 perché sarà il 30° lancio complessivo di New Shepard, sarà il 10° volo con equipaggio per la società, fondata nel 2000 dal fondatore di Amazon Jeff Bezos. NS-30 decollerà dal sito di lancio in Texas in una data ancora da definire: trasporterà 6 persone in un breve viaggio da e per lo Spazio suborbitale, e la società ha appena rivelato chi sono 5 di questi. I membri dell’equipaggio sono Lane Bess, Jesús Calleja, Elaine Chia Hyde, Richard Scott e Tushar Shah.

Bess è il preside e fondatore di Bess Ventures and Advisory, una società di venture capital con sede in Florida. NS-30 sarà il suo secondo viaggio con Blue Origin: ha partecipato alla missione NS-19 a dicembre 2021. Calleja è un conduttore televisivo, pilota e alpinista spagnolo le cui “avventure lo hanno portato in ogni angolo del mondo, comprese le Seven Summits, i Poli Nord e Sud e numerosi deserti, vulcani attivi e antiche doline“, ha spiegato Blue Origin.

Chia Hyde è un’imprenditrice, fisico e pilota nata a Singapore, cresciuta in Australia e ora residente in Florida. Scott è un endocrinologo riproduttivo che lavora come professore associato presso le facoltà di medicina della Yale University e della University of South Carolina (Greenville), e Shah è un partner di un hedge fund a New York City.

I voli di New Shepard

I voli di New Shepard durano dai 10 ai 12 minuti dal decollo all’atterraggio con paracadute della capsula. I passeggeri possono sperimentare alcuni minuti di assenza di peso e vedere la Terra contro l’oscurità dello Spazio. Blue Origin non ha rivelato quanto costa questa esperienza.

Il primo volo con equipaggio di New Shepard ha avuto luogo il 20 luglio 2021, il 52° anniversario dell’allunaggio dell’Apollo 11. Bezos ha partecipato a quella storica missione insieme al fratello Mark.

