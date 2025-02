Turismo Spaziale, Blue Origin lancia la sua 10ª missione

MeteoWeb

Blue Origin, l’azienda aerospaziale fondata da Jeff Bezos, celebra oggi, 25 febbraio 2025, un nuovo traguardo nel turismo spaziale con il lancio della sua 10ª missione con passeggeri a bordo. Il volo, denominato NS-30, partirà alle 09:30 ora locale (16:30 ora italiana) dal sito di lancio del Texas occidentale. Questo evento segna il 30º volo complessivo del sistema di lancio riutilizzabile New Shepard.

Il lancio della missione NS-30 sarà trasmesso in diretta, con il collegamento che inizierà 35 minuti prima del decollo.

Oltre la linea di Kármán

La missione NS-30 porterà 6 passeggeri oltre la linea di Kármán, a circa 100 km di altitudine, il confine convenzionale dello Spazio. L’intero volo durerà tra i 10 e i 12 minuti, offrendo ai partecipanti alcuni preziosi minuti di microgravità prima del rientro sulla Terra. La capsula, dopo il volo suborbitale, eseguirà un atterraggio controllato con paracadute.

I membri dell’equipaggio della missione NS-30

Blue Origin ha rivelato 5 dei 6 passeggeri che prenderanno parte a questa missione storica:

Lane Bess : venture capitalist, alla sua seconda esperienza con Blue Origin;

: venture capitalist, alla sua seconda esperienza con Blue Origin; Jesús Calleja : celebre conduttore televisivo spagnolo e alpinista, noto per aver scalato le Seven Summits;

: celebre conduttore televisivo spagnolo e alpinista, noto per aver scalato le Seven Summits; Elaine Chia Hyde : fisico e imprenditrice con un background internazionale tra Australia e Singapore;

: fisico e imprenditrice con un background internazionale tra Australia e Singapore; Dr. Richard Scott : endocrinologo riproduttivo;

: endocrinologo riproduttivo; Tushar Shah: socio di un hedge fund e pilota certificato.

La patch della missione NS-30

Come per ogni missione di Blue Origin, NS-30 ha una patch ufficiale che ne rappresenta lo spirito e i protagonisti. Gli elementi grafici della patch includono:

Una montagna , simbolo delle imprese alpinistiche di Jesús Calleja;

, simbolo delle imprese alpinistiche di Jesús Calleja; Un aeroplano tra le nuvole , in onore dei passeggeri che sono piloti certificati (Calleja, Hyde, Scott e Shah);

, in onore dei passeggeri che sono piloti certificati (Calleja, Hyde, Scott e Shah); Una colomba con un ramo d’ulivo , rappresentante il desiderio di pace mondiale condiviso da Calleja e Bess;

, rappresentante il desiderio di pace mondiale condiviso da Calleja e Bess; La Croce del Sud , omaggio alle radici australiane e singaporiane di Hyde;

, omaggio alle radici australiane e singaporiane di Hyde; Il numero romano II , che indica il secondo volo spaziale di Lane Bess;

, che indica il secondo volo spaziale di Lane Bess; Una strada tortuosa che porta alla capsula dell’equipaggio, a simboleggiare il percorso unico di ogni astronauta verso lo Spazio.

Blue Origin e il futuro del turismo spaziale

Con il successo delle sue missioni turistiche, Blue Origin si conferma uno dei leader del settore, in competizione con aziende come SpaceX e Virgin Galactic. L’obiettivo dell’azienda è rendere il turismo spaziale sempre più accessibile, avvicinando l’umanità a una nuova era in cui i viaggi spaziali potrebbero diventare una realtà comune.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.