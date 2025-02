I turisti vanno a vedere la “cascata di fuoco” e notano qualcosa di strano | VIDEO

MeteoWeb

Ogni anno, verso la fine di febbraio, centinaia di visitatori si radunano nel Parco Nazionale di Yosemite, in California, per assistere a uno degli spettacoli naturali più affascinanti e rari al mondo: la “cascata di fuoco“. Questo fenomeno straordinario avviene presso la Horsetail Fall, una cascata che scende lungo il massiccio di El Capitan e che, con le giuste condizioni atmosferiche, si illumina di un suggestivo bagliore arancione, somigliante a una colata di lava incandescente.

Il fenomeno naturale della cascata di fuoco

Scoperta casualmente nel 1973, la “cascata di fuoco” si verifica solo in un brevissimo lasso di tempo ogni anno. Affinché il fenomeno possa manifestarsi, sono necessarie condizioni molto precise: innanzitutto, il Sole deve trovarsi in una posizione esatta nel cielo, il che avviene solo nell’ultima settimana di febbraio. Inoltre, il cielo deve essere limpido al tramonto per permettere ai raggi solari di colpire la cascata con l’angolazione corretta. Infine, è fondamentale che ci sia un flusso d’acqua sufficiente, il che dipende dalla quantità di neve caduta durante l’inverno e dal suo scioglimento con il rialzo delle temperature.

Quando tutti questi fattori si allineano, pochi minuti prima del tramonto, l’acqua della cascata si trasforma in un flusso incandescente, creando un’illusione visiva mozzafiato che attira fotografi e turisti da tutto il mondo. Anche con una portata ridotta, il fenomeno può comunque verificarsi, poiché la luce colpisce la parete della montagna, rendendola di un arancione intenso.

Una sorpresa inaspettata

Quest’anno, però, i visitatori giunti sul posto per ammirare la cascata di fuoco hanno notato qualcosa di insolito: una bandiera degli Stati Uniti, delle dimensioni di circa 9 metri per 15, appesa capovolta sulla cima di El Capitan.

Non si è trattato di un errore, ma di un’azione deliberata di protesta da parte dei dipendenti del Parco Nazionale di Yosemite, i quali hanno voluto richiamare l’attenzione sui numerosi licenziamenti che hanno colpito il servizio parchi e forestale negli ultimi mesi. In particolare, secondo quanto riportato dal San Francisco Chronicle, l’amministrazione Trump ha effettuato migliaia di tagli, con oltre 1.000 dipendenti del Parco Nazionale e 3.000 del Servizio Forestale lasciati senza lavoro.

Gavin Carpenter, uno dei manifestanti e meccanico del parco, ha spiegato il motivo di questa protesta: “Vogliamo far sapere cosa sta accadendo ai nostri parchi, che appartengono a tutti gli americani. È fondamentale prendersene cura, ma stiamo perdendo personale e questa situazione non è sostenibile se vogliamo mantenere i parchi aperti“.

Il significato della bandiera capovolta

Negli Stati Uniti, esporre la bandiera nazionale capovolta non è un gesto comune. Secondo la regolamentazione, la bandiera “non dovrebbe mai essere esposta con l’unione rivolta verso il basso, salvo nei casi di grave pericolo per la vita o per la proprietà“. Questo simbolo di emergenza ha origine dalla tradizione marittima, dove un vessillo capovolto serviva a segnalare una richiesta di soccorso alle navi vicine. Tuttavia, negli ultimi decenni è diventato anche un potente segno di protesta politica e sociale.

Dal 1974, quando la Corte Suprema ha riconosciuto il diritto di un cittadino a esporre la bandiera capovolta con un simbolo di pace, l’uso di questo gesto si è diffuso in vari contesti di dissenso. Sebbene alcuni lo considerino irrispettoso, la sua esibizione è protetta dalla Costituzione statunitense.

Un messaggio di allarme per il futuro dei parchi

Il gesto degli impiegati del Parco Nazionale di Yosemite sottolinea la crescente preoccupazione per la gestione e la tutela delle aree naturali negli Stati Uniti. Con il personale ridotto all’osso e i fondi sempre più limitati, la capacità di preservare questi luoghi straordinari è a rischio. Mentre i turisti continuano ad affluire per ammirare la “cascata di fuoco”, il messaggio lanciato da chi lavora dietro le quinte del parco è chiaro: senza il giusto supporto, questi spettacoli naturali potrebbero un giorno diventare solo un ricordo.

