L’ultimatum di Elon Musk sull’offerta di acquisto di OpenAI: perché minaccia un dietrofront

Elon Musk ha annunciato che abbandonerà la sua offerta di 97,4 miliardi di dollari per l’acquisto di OpenAI se il produttore di ChatGPT resterà una no-profit rinunciando al piano di conversione in società a scopo di lucro. Gli avvocati del miliardario hanno dichiarato in un documento depositato mercoledì presso un tribunale della California che se il consiglio di amministrazione di OpenAI intende portare avanti la sua missione e fermare la conversione, Musk ritirerà l’offerta. Musk e un gruppo di investitori hanno fatto la loro offerta all’inizio della settimana, nell’ultimo colpo di scena della disputa con la società di intelligenza artificiale che ha contribuito a fondare un decennio fa.

OpenAI è controllata da un consiglio di amministrazione senza scopo di lucro, legato alla sua missione originaria di costruire in modo sicuro un’intelligenza artificiale a beneficio del pubblico. Ora è un’azienda in rapida crescita e l’anno scorso ha presentato un piano per cambiare formalmente la sua struttura aziendale. Musk e la sua startup di AI, xAI e un consorzio di società di investimento vogliono acquisire OpenAI per riportarla alla sua missione originaria di laboratorio di ricerca senza scopo di lucro. L’amministratore delegato di OpenAI , Sam Altman, ha prontamente respinto l’offerta in un post sui social e ha dichiarato agli interlocutori di un summit di Parigi sull’AI che l’azienda non è in vendita. Musk e Altman hanno contribuito a fondare OpenAI nel 2015 e in seguito si sono sfidati su chi dovesse guidarla. Da quando Musk è stato dimesso dal consiglio di amministrazione nel 2018, i due sono in lotta da tempo per la direzione della startup.

